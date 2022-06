Dagplejen er halveret: »Hvis vi lige nu kunne ansætte 10-15 nye dagplejere, så vil det være dejligt«

Vejle vokser. Befolkningstallet stiger med rekordfart, og det kan mærkes på både skoler og i daginstitutioner, der må oprette midlertidige pladser, acceptere overbelægning og bygge til.

Ét sted har dog særlig svært ved at følge med: Dagplejen. For antallet af dagplejere er mere end halveret fra 423 til 175 på bare 15 år, og i Vejle Kommune er der en bekymring for at miste endnu flere dagplejepladser i de kommende år, da mange dagplejere går på efterløn eller pension.