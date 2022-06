Bygningen leverer overskud: »Udover vi er dygtige ..., så er der tre primære grunde«

Anders Hess lader som om, han ikke forstår spørgsmålet.

»Hvorfor vi leverede overskud i 2021 trods corona? Jamen, det er da fordi, vi er dygtige.«

Direktøren for Bygningen griner, da han siger det, for et overskud og øget omsætning i en pandemitid skabes selvfølgelig på en mere nuanceret baggrund, erkender