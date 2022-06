Han startede sin karriere hos Stimorol i Vejle. Nu skal han stå i spidsen for Mars

Han kommer til at være chef for 140.000 mennesker i en amerikansk milliardvirksomhed, der i det seneste regnskabsår omsatte for mere end 318 mia. kr.

Spoler man tiden tilbage, så startede Poul Weihrauch sin karriere hos Stimorol i Vejle, men nu er det et endnu større brand, som han kommer til at stå i spidsen for.