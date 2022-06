Skal unge hjemløse have 1,2 mio. kroner? »Jeg har været med siden 2010, og jeg har aldrig set noget lignende«

»Det er super, super fedt.«

Lone Myrhøj (SF) har svært ved at skjule sin begejstring. Hun har netop modtaget en slutevaluering på Vejle Kommunes treårige indsats for at trække unge under 30 år ud af hjemløshed, og konklusionen taler sit tydelige sprog:

39 unge har været omfattet af projektet,