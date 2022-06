Da han spillede i Real Madrid, stod den på kvælertag og tacklinger i knæhøjde.

I Vejle er Thomas Gravesen til gengæld en levende legende, der kan skrive 66 kampe for det danske landshold på cv’et.

Men det er tilsyneladende ikke noget, der hjælper, hvis man skal sælge sin lejlighed. I hvert fald har ’Gravers’ luksus-penthouselejlighed været til salg i over 500 dage, og for få dage siden barberede den 46-årige tidligere fodboldspiller også et stort beløb af prisen.