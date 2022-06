Efter chok-fyring: »Det er vigtigt for mig at slå fast, at vi kommer til at gøre præcis det, vi hele tiden har forestillet os«

På vinduerne ind til det, der inden længe bliver ejendomsmæglerkæden Jesper Nielsens lokale afdeling i Vejle, har et spørgsmål i de seneste måneder gjort sit for at fange vejlensernes opmærksomhed:

»Skal vi sælge dit hjem?”

Spørgsmålet er ledsaget af et billede af kendis-mægler Jesper Nielsen og indehaveren af den kommende Vejle-afdeling, Thomas Videriksen. Men i denne uge er budskabet på vinduet blevet vingeskudt af Jesper Nielsens pludselige exit fra kæden.