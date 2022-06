Det skulle have stået klar til marts næste år.

Men nu er det usikkert, hvornår det store byggeri af Kong Gauers Gård til en kvart mia. kr. står færdigt.

Projektet er nemlig fanget i et konkurs-kaos, der bl.a. er udløst af en tvist om et prestigeprojekt til over en halv mia. kr., som nu har knækket halsen på endnu et firma involveret i projekt.