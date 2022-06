»En spændende, ny milepæl.«

Det kalder Legos koncernchef, Niels B. Christiansen, den kæmpestore milliardinvestering, som den danske legetøjsgigant netop har offentliggjort.

Lego-koncernen forventer nemlig fortsat at have høj fart på produktionen, og derfor har koncernen nu fremlagt sine planer om at etablere en ny fabrik i den amerikanske by Chesterfield i staten Virginia.