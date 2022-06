Det bliver intet mindre end en game-changer for hele markedet.

Sådan lyder vurderingen fra den anerkendte, internationale erhvervsavis Financial Times, efter at Tyskland tidligere har offentliggjort planer om at legalisere cannabis.

Nu ser planerne ud til at blive til virkelighed. Den tyske regering har ifølge nyhedsbureauet AP sat gang i planerne om at gøre den omstridte plante lovlig til rekreativt brug. Og det vækker glæde i Vejle.