»Bordeaux sætter fantasien fri og viser, hvordan byudvikling også kan være!«

Med de ord afslutter Vejle Kommune sin introduktionstekst i det program, som politikerne i teknisk udvalg fik udleveret forud for deres studietur til den franske storby i april. I det netop afsluttede regnskab for turen er det dog tydeligt, at Vejle Kommune har betalt en høj pris for at få politikernes fantasi på gled.