Mens udrulningen af elbiler og dertilhørende ladestandere er i fuld gang over hele landet, går det noget langsommere i Østerbo.

Den store vejlensiske boligforening har blot to ladestandere i dag, og i sidste måned gennemførte man derfor en spørgeskemaundersøgelse for at blive klogere på, om beboerne er begyndt at sende flere lange blikke efter elektriske modeller fra producenter som Tesla og Polestar.