Et nyt samlesæt fra Lego er faldet verdens største dyrerettigheds-organisation PETA så meget for brystet, at den nu har sendt en klage til Legos adm. direktør.

Organisationen, der blev stiftet i USA i 1980, mener nemlig, at Legos nye bondegårdssæt er både »dyrefjendsk« og »vildledende.«