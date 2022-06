Det er en overtrædelse af spamforbuddet, som gør, at Café Velvet (tidligere Café Venedig) i Vejle skal betale en bøde på 10.000 kroner.

Det har Retten i Kolding bestemt, efter at Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt caféen i januar i år. Anmeldelsen gik på, at caféen havde udskrevet konkurrencer via Facebook,