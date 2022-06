»Han ville nok selv have sagt nej«: Legendarisk VB-mand lægger navn til byens nye færdselsåre

»Han gjorde en masse arbejde uden at tænke på, om det var betaling, han fik for det. Han gjorde det af ren interesse,« husker søsteren.

Derfor endte Edith Marie Olsen også med at sige ja til at opkalde den nye vej efter ham - for det er fuldt fortjent, mener hun.

»Jeg synes, det er en anerkendelse af, at han har gjort et stort stykke arbejde indenfor VB og kommunen.«

Når Ejgil Jensens Vej åbner den 15. juni, lukker Vejle Kommune samtidig Sønderbrogade for kørende trafik. Her er det på sigt planen at lave gågade, og Ejgil Jensens Vej bliver derfor den primære færdselsåre for de mange vejlensere, der har været vant til at køre til eller fra midtbyen via Sønderbrogade.

Edith Marie Olsen håber, hun får mulighed for at besøge Ejgil Jensens Vej, når den åbner.

»Jeg skal lige have fundet ud af det praktiske. Jeg bliver jo 97 år i morgen, så jeg ender nok med at få familien til at hjælpe mig.«