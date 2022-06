Enigt råd siger ja: Bredballe Kirke skal have 110 nye pladser

Planerne om at udvide Bredballe Kirke har været længe undervejs og skabt stor debat, men nu er der ingen vej tilbage: Et enigt menighedsråd har netop givet deres endelige tilsagn til, at kirken skal renoveres og udvides.

Det fortæller Karen Klint, der er formand for menighedsrådet i Bredballe Kirke.