»Vi vil kæmpe med næb og klør«: Haveforening afviser at følge politikernes nye kolonihave-krav

Et kolonihavehus kan sagtens være større end 50 kvadratmeter, og haveforeningerne vil stå sammen for, at det kan fortsætte sådan.

Sådan siger Allan Pedersen, der udover at være byrådsmedlem for SF også er talsmand for haveforeningen Borchminde i engene. Han er derfor også imod de principper for bl.a. husstørrelser i kolonihaverne, som teknisk udvalg har lagt sig fast på i denne uge.