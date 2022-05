I april kunne Billund Lufthavn juble over sin bedste april måned nogensinde.

I det netop offentliggjorte årsregnskab fra lufthavnen er selskabet dog langt fra tidligere tiders styrke. 2021 bliver da også kaldt »historisk svært.«

For igen kommer Billund Lufthavn ud med et stort millionunderskud. Og igen er langt over halvdelen af omsætningen barberet af.