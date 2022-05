Gellerupparken gør det, Birkeparken i Vollsmose gør det, og nu ser Finlandsparken ud til at gå samme vej for at vaske det ghetto-stempel af, som i mange år har siddet på området.

Vejle Kommune har solgt en stor grund ved Moldevej til en privat bygherre, der vil bygge ca. 90 rækkehuse og ejerlejligheder