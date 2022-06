Hendes mor var hjemmegående, mens hendes far var lakridsmester, og det skabte mange gange forventningsfulde besøg fra venner og veninder.

»De troede jo, at vi boede i et slikhus, men min far var rimelig hård med, at vi ikke skulle spise slik hver dag. Selvfølgelig havde han noget med hjem med mellemrum, men vi badede os ikke i slik.«

Kit Andersen slår fast, at hun sagtens kan finde ud af at smide sig på sofaen, men hun slapper bedst af, hvis hun for eksempel arrangerer cykelløb i Kolding - i Vejle er hun aktiv med Madfest, Madværket, torvedage og netværksklub i samarbejde med City Vejle.

»Jeg kan godt lide at være på, og det er fedt at være det et sted, hvor kommunen er en medspiller,« siger Kit Andersen, som i begyndelsen kun var sig selv til at drive forretningen i gang - i dag er der syv ansatte, hvor af de tre er fuldtidsansat.

Er du en skrap chef?

»Altså, hvis du spørger mine børn, er jeg skarp, og heldigvis kender mine ansatte mig, så de ved godt, at det aldrig er ment så hårdt, som det måske lyder. Men ja, jeg er nok lidt skrap, for jeg kan bedst lide, at tingene bliver gjort på min måde,« fortæller hun og supplerer med en historie om sin kæreste Johnny, der engang var med for at hjælpe i butikken.

»På et tidspunkt sagde han til mig: Hvis du snakker sådan til mig, tager jeg hjem, og jeg tager helt hjem til Sjælland. Der boede han dengang, og det er en konsekvens af skrappe Kit,« siger hun og smiler lidt.

Kommende borgmester bag hækken

Apropos kæresten, Johnny fra Sjælland, så var det ham, der den 11. juli 2021 overtog kontrollen fra Kit Andersen.

»Vi har været kærester længe, og de første mange år var vi weekendkærester, fordi han boede på Sjælland. Det fungerede meget fint, men for få år siden flyttede han over til mig i det hus, der har været min base de sidste 32 år, og her skulle vi en dag fejre hans fødselsdag,« husker Kit Andersen.

70 gæster mødte op, telte var rejst, kokken og drikkevarer var på plads, vejret var fantastisk, og Kit Andersens kæreste bød alle velkommen.

»Så fortalte han, at han havde en alvorlig snak med mine forældre og mine to døtre, så vendte han sig om og spurgte, om jeg ville giftes med ham.«

Kit Andersen anede intet om det, og kort efter sit klare ja, tænkte hun på, hvornår de i alverden skulle få tid til at blive gift.

»Så spurgte Johnny, om der i selskabet var en, der kunne forestå en vielse, og så hoppede Knud Erik Langhoff, der i dag er borgmester i Kolding, over hækken, og under armen havde han alle papirer. Alt var klappet og planlagt. Det var fantastisk, og jeg følte, at jeg var gæst til mit eget bryllup.«