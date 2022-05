Koncert blev stoppet efter tumult ved scenen

Martin Jensen gik på scenen kl. 23.35 og skulle have spillet indtil kl. 00.50, men showet blev afbrudt kl. 00.22. Jelling Festival bekræfter episoden til mediet.

»Vores sikkerhedsorganisation vurderede, at forsøg på at dæmpe uhensigtsmæssig adfærd blandt publikum ikke virkede. Et væsentligt antal publikummer har modtaget behandling, men ingen er alvorligt tilskadekomne,« oplyser Jelling Festival til Ekstra Bladet.