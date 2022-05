En overdådig villa.

Sådan beskriver liebhavermægleren Lilienhoff boligen på Chr. Winthersvej 15 i Uhrhøj.

Den 10,5 mio. kr. dyre villa er da også en af de mest sete boliger på mæglerens hjemmeside, hvor der står, at stedet med sit »særegne, arkitektoniske udtryk, et væld af klassiske og charmerende detaljer samt en henrivende udsigt over by, vand og skov præsenterer sig som en eksklusiv bolig.«