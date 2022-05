Advarer festivalgængere: Tur i pirattaxa endte med tyveri af større kontantbeløb

Men da manden skulle betale for turen, gik det ifølge politiet galt.

Præcis hvordan kan manden ikke forklare, men han endte med at betale 6.000 kr. for turen, som altså ikke gik til den anden side af landet.

I taxaen havde chaufføren en kammerat, men det har ikke været muligt at få en uddybende beskrivelse af de to mænd, som kørte i en sølvgrå stationcar.

Fra den vagthavende chef ved Sydøstjyllands Politi lyder det derfor:

»Benyt under ingen omstændigheder pirattaxa. Tag en rigtig taxa eller lav en aftale om at blive hentet. Det er for det første ulovligt, og så har vi ikke gode erfaringer med pirattaxer,« siger Steffen Wolf.