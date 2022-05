»Anoreksien og jeg vil altid være sammen«: Men særlige briller hjælper alligevel Lene til at overvinde spiseforstyrrelsen

Lene Ladegaard Thornvig har været tilknyttet Vejle Kommune med sin spiseforstyrrelse i tre år. Her har hun haft to hjælpere, som ugentligt har hjulpet hende med at overvinde de mørkeste sider af den spiseforstyrrelse, som faktisk har været fast følgesvend i hele 29 år.

Men tingene begynder så småt at lysne. Og det er særligt på grund af én specifik ting, siger hun. Alligevel skræmmer det hende lidt, at anoreksien måske kan være fortid, for »hvem er jeg uden min spiseforstyrrelse?«