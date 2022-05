Ansat fik dybe flænger i benet: Ulykke med vinkelsliber sender stort flyttefirma i retten

Det, der skulle have været et hurtigt klingeskift på en vinkelsliber, endte tirsdag den 18. juni 2019 helt galt for en medarbejder hos Universal Flytteforretning i Vejle.

Den røde Makita Maktec MT903 vinkelsliber var nemlig ikke standset korrekt. Og medarbejderen valgte uheldigvis at holde maskinen ind mod sit ben, da han gik i gang med at skifte klingen.