Alligevel fortsatte Holst Sko altså med at sælge sko fra det danske mærke, som flere store virksomheder ellers har valgt at droppe.

JP Vejle har uden held forsøgt at få fat i Niels Flemming Hansen. I stedet er det lykkes at komme i kontakt med Lars Flemming Hansen, der er bror til folketingspolitikeren og direktør for Holst Sko-kæden, der består af fire butikker.

Han forklarer, at Ecco nok udgør 20-25 pct. af skoene i en gennemsnitlig skotøjsforretning, og at tallet er »lidt mindre« i Holst Sko. Han fortæller yderligere, at de Ecco-sko, der er i Holst Sko, er købt før krigen.