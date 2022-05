Topkarakter til landets største band: Det er et borgmesterkup af de store

Force majeure i skybrudformat, daggamle kirsebærvinspromiller, friheden, uendeligheden og et solkongedømme forankret i det danske sprog.

Jeg er nødsaget til for blot tredje gang i mit fireårige koncertanmeldervirke at uddele topkarakter på baggrund af en kompromisløs fortælling med fabelagtig lyd.

Så er det ligegyldigt, at det eneste tørre stykke tøj i teltet er et par Crocs. Efter halvanden times kollektiv sinds-opvækkelse med landets største band feat. Jelling er konklusionen klar: Minds har knækket koden til koncertforkyndelse og lykkes på ny i at fuldende os hver især – nu igen med græs under fødderne.