”Jeg har slet ikke ord for, hvor fedt det er at stå foran sådan en flok på en festival igen”, siger sangerinden – og ser ud som om hun mener det – efter at have åbnet festen med ”Youth is Lost” fra det aktuelle album.

Vi skal dog ikke langt ind i sættet, før MØ erklærer, at hun vil tage os tilbage til 2012, og fremdeles leverer ”Pilgrim” – sangen, som blev startskuddet til hendes succes for allerede ti år siden. ”Nights with you” - fra fire år gamle Forever Neverland - hæver barren yderligere; siden demonstrerer både ”Punches”, ”Wheelspin” og ”Brad Pitt”, at det nye materiale faktisk er fuldt på niveau med det ældre materiale.

Midt i det hele får vi et uventet afbræk fra det velturnerede sæt, da MØ pludselig får selskab på scenen af Nurse – alias Josefine Struckman, som sammen med MØ udgjorde punkduoen Mor tilbage i 00’erne. ”Fisse i dit fjæs” var den kontante titel på deres første sang, som udkom i 2008 og minsandten er med i Jelling i aften.