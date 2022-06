Hvad er et talent? Nobelpristager i økonomi, Herbert A. Simons, lancerede tesen om, at det tager 10.000 timer at udvikle et talent, men de skal suppleres af naturligt anlæg, oprigtig interesse og sult, mens det også er vigtigt af være i et miljø med ligesindede. I denne artikelserie møder vi et udpluk af Vejles talenter, som er udpeget af de arbejdspladser, de er en del af, og denne gang er det Erik Frostberg, der er mave- og tarmkirurg på Vejle Sygehus.