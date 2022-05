Hvornår er en musikfestival en succes? Det er i hvert fald et godt tegn, hvis Thomas Treo er glad

En af mine bekendte hev fat i mig ude på festivalpladsen.

»Kan du huske, hvad vi snakkede om forleden? At Thomas Treo altid er negativ. Har du haft fat i ham? Han er jo nærmest blevet en blød mand,« mente min bekendte efter at have læst positive anmeldelser fra Ekstra Bladets musikanmelder.