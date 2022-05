Hvis der nu findes en by, som tumler lidt med at fremme kreativiteten og kunstscenen, så kommer her et tip: Træk en Tour de France-etape til byen, så skal I bare se løjer.

En gruppe prominente erhvervsfolk har foræret Vejle en skulptur, som er fire meter høj og tre meter bred, og selv om der vist mangler lidt lokalpolitisk kommunikation i forhold til, om skulpturen får en permanent placering i byen, så er den undervejs og har været det længe.