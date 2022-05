Folketingspolitiker trækker sig fra post efter Ecco-afsløring

Det har flere virksomheder ellers droppet pga. selskabets fortsatte involvering i Rusland, hvor man stadig sælger sko og driver butikker.

»Hvis nogle tror, at jeg laver profit på at sælge sko i øjeblikket, så må jeg desværre skuffe dem. For Holst Sko kører lige nu med et underskud. Ecco udgør dog en meget stor andel af vores omsætning, og det vil derfor betyde fyringer af medarbejdere, hvis Ecco fjernes fra hylderne,« siger Niels Flemming Hansen til Vejle Amts Folkeblad.

I stedet er Rasmus Jarlov blevet partiets nye forsvarsordfører. Niels Flemming Hansen beholder sine andre tre ordførerposter.