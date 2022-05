24/05/2022 KL. 12:01

For abonnenter

Politikerne lukkede kassen: Direktør tvunget til at finde en ny løsning på massiv ventetid i boligsager

Sidste uges politiske afvisning har presset kommunaldirektør Niels Ågesen til at finde en ny måde at hjælpe to overbebyrdede klagenævn på.