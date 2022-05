De overskydende drikkevarer kan købes til en tredjedel af prisen via Too Good To Go-appen, hvor formålet er at undgå madspil.

Producenten forsikrer, at der ikke er noget i vejen med produkterne, og at der er tre til seks måneder til udløbsdatoen. Udover øl er der også tale om sodavand samt andre drikkevarer med alkoholprocenter.

»Samarbejdet med Too Good To Go og fanklubberne er en oplagt mulighed for os til at komme af med de her specifikke datovarer samtidig med, at vi kan give lidt tilbage til vores loyale ambassadører. Denne stærke lokale forankring stikker dybt i vores virksomhedskultur, ligesom viljen til at optimere vores virksomheds ressourceforbrug,« udtaler Direktør for Royal Unibrew Danmark, Kasper Ryttersgaard Jacobsen i pressemeddelelsen.