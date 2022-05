Christina Lis Skov fik en god idé: Nu sætter hun butikken til salg for at få tid til nye

Secondhand-butikken Second Love på Søndermarken har nået et foreløbigt højdepunkt i sin knap tre år lange levetid. Den har udviklet sig fra kun at forhandle børnetøj til også at have dametøj og boliginteriør, og den er kommet stærkere ud på den anden side af coronapandemien.

Ikke desto mindre har kvinden bag, 42-årige Christina Lis Skov, valgt at sætte butikken til salg. For hun kan mærke, at hun selv skal videre.