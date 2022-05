19/05/2022 KL. 14:28

For abonnenter

Efter varetægtsfængsling af brandmand: »Det går ud over alle i branchen«

Sidste uges varetægtsfængsling af en leder fra et beredskab i Vejle Kommune har betydning for hele branchen, påpeger beredskabchef, der advarer mod at lade sagen gå ud over andre brandfolk.