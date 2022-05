For et stykke tid siden tilføjede en ung mand en kvinde med brugernavnet »SaraSexySnap2« på Snapchat.

De begyndte at skrive beskeder til hinanden med seksuelt indhold. Samtalen udviklede sig til, at hun tilbød nogle videoer af sig selv for en betaling på Mobilepay.

Han sendte et privat billede af sig selv tilbage og overførte pengene. Men videoerne kom aldrig.