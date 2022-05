Festival melder udsolgt: Sådan kan du komme med alligevel

Der er kun lidt over en uge til, at Jelling Musikfestival slår dørene op, og nu kan festivalen melde udsolgt af billetter.

På sin hjemmeside skriver festivalen nemlig, at alle partoutbilletter nu er solgt, og at der derfor ikke længere er nogle billetter at få. Allerede i januar kunne Jelling Musikfestival fortælle, at samtlige to-dagsbilletter ar udsolgt.