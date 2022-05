16/05/2022 KL. 15:44

Beboere venter op til 10 måneder på afgørelse i boligsager: Magtfuldt udvalg afviser at sikre driften året ud

To af kommunens klagenævn har brug for ekstern hjælp og et stort sekscifret beløb for at kunne fortsætte resten af året, men det har politikerne i økonomiudvalget netop afvist at give dem.