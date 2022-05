Et mirakel, en totaloplevelse, fascinerende.

Roserne er de seneste år drysset ned over Restaurant Lyst, og efteråret slog holdet bag for alvor sit navn fast, da restauranten fik sin første Michelin-stjerne.

Alligevel er det ikke lykkes for Restaurant Lyst at skabe en overskudsforretning. Det fremgår af et frisk årsregnskab.