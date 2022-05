Vejle åd sig tilbage i nedrykningskampen, da kæmpede sig til en 1-0-sejr over AGF torsdag.

Der er nu kun tre point mellem de to hold med to kampe tilbage af sæsonen. Lige nu indtager AGF pladsen lige over nedrykningsstregen, mens Vejle ligger lige under.

Kampens eneste mål torsdag blev scoret af den græske kantspiller Dimitrios Emmanouilidis. Han fremhæver den motivation, som cheftræner Ivan Prelec skabte i holdet inden kampen.