Skal du i biografen? Den er god nok. James Bonds far var hjernen bag spektakulært bedrageri

I 1943 havde Adolf Hitler et godt greb om Europa, og de britiske styrker bryggede på en plan om at invadere nedefra og op. Og dermed landsætte tropper i Sicilien hvilket også set ud fra tyskernes synspunkt var et logisk sted. Derfor udtænkte man en plan om at plante informationer hos tyskerne om, at de ville invadere i Grækenland i stedet – for at aflede opmærksomheden.