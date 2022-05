Sydøstjyllands Politi har fra start været opmærksomme på brandene, og i en pressemeddelelse kalder politiet det »bekymrende, når der opstå så mange brande inden for kort tid.«

Derfor startede politiet tidligt efterforskningen, og på den baggrund er det nu lykkes for politiet at anholde en 50-årige mand, som er blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse. Mandag aften var der endnu en brand i et skovområde ved Ribevej.

Ifølge politiet vil Anklagemyndigheden anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret. Politiet har heller ikke yderligere oplysninger i øjeblikket.