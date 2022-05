»Vi opstod på ryggen af finanskrisen, hvor rigtig mange måtte strække våben. Der var mange ejendomme, der blev nødlidende og kom til salg, så vi tilbød at gå ind og hjælpe med at få ejendommene op at køre igen. Man må sige, at det har været en fornuftig forretning,« siger Mogens Zinck.

»Over tid har vi lavet over 250 mio. kr. før skat på det her. Vi ramte et godt tidspunkt at starte op. Det har krævet hårdt og fokuseret arbejdet, og så har vi selvfølgelig været begunstiget af, at priserne på ejendomme har været stigende over tid,« fortsætter han.

Gode muligheder

I dag fokuserer Duras også på andre slags ejendomme. Eksempelvis købte virksomheden for en håndfuld år siden en bygning, som Velux i dag holder til i. Boligmarkedet er ikke på samme måde nødlidende længere, som det var engang, fordi renten har været så lav.

»Man har virkelig skullet gøre sig umage for at tabe penge på ejendomsmarkedet,« konstaterer Mogens Zinck.

Mens priserne på boligmarkedet sammen med renterne den seneste tid er skudt i vejret, har Vejle-familierne solgt ud af nogle af sine boliger.

Egenkapitalen i virksomheden er da således også steget til 132 mio. kr. i 2021 mod 76 mio. kr. i 2020. Og det er der en god grund til.

»Vi forsøger at lægge os i en position, hvor vi har styrke til, at vi kan gå ind og købe. Renten tordner i vejret, inflationen stikker af, byggepriserne er helt tossede, så vi ser flere af de indikatorer, man så tilbage i 00’erne. Det peger på, at der kan opstå nogle gode muligheder for at gøre et godt køb.«