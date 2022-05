Mand snuppet for spirituskørsel – på en havetraktor

Her kunne betjentene dog konstatere, at manden var påvirket af alkohol, hvorfor han også kan se frem til en sigtelse for spirituskørsel. Manden blev taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, og han kan nu se frem til en bøde.

Episoden skete kl. 17.04 på Nygade i Thyregod, og manden er fra Give.