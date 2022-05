Indstillinger var der mange af, og Vejle Idrætsråds bestyrelse udpegede fire nominerede, men det skete med formanden uden for døren.

Ingen skal fratages muligheden

Michael Hansen er nemlig også med i styregruppen for Kom & Træn under Give GIF, som var blevet indstillet af et medlem via Vejle Kommunes hjemmeside.

»På et bestyrelsesmøde skulle vi udvælge et antal nominerede til prisen eller priserne, og her blev jeg sat udenfor døren, da en venlig sjæl fra min egen forening havde indstillet styregruppen for Kom og træn for det frivillige arbejde, vi havde gjort for at få tingene til at hænge sammen under to meget svære år,« fortæller Michael Hansen, der som resten af bestyrelsen i Vejle Idrætsråd er frivillig.