For første gang i ni år kunne dagligvarekoncernen Dagrofa, der står bag bl.a. Meny, for nylig præsentere overskud.

Så langt tilbage skal vi dog ikke for at finde overskud i koncernens logistik-selskab. Faktisk har det de seneste år rundet et trecifret millionbeløb i overskud.

Samtidig er omsætningen i Dagrofa Logistik, der er en af Vejles største virksomheder, steget med en mia. kr. siden 2019, men måske har vi nået toppen.