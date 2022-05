Det er 14 dage siden, regeringen præsenterede sit udspil ”Danmark kan mere II”, der bl.a. fokuserede på konverteringen til fjernvarme for de tusindvis af danskere, der varmer sin bolig op med naturgas eller olie.

Budskabet var, at kommunerne frem mod 2028 skulle kortlægge potentialet for fjernvarme, men at Vejle allerede nu kan være klar skyldes, at kommunens fjernvarmeforsyning har været højt prioritereret, siden en ny klimaplan blev vedtaget i december 2020.

»At der i den mellemliggende periode så også er udbrudt krig mellem Rusland og Ukraine med en energikrise til følge, skubber jo kun på borgernes interesse i og behov for at skifte deres nuværende naturgas eller oliefyr ud med fjernvarme. Så jeg glæder mig over, at vi allerede nu kan give de første borgere klar besked,« siger Søren Peschardt, formand for klima-, natur- og miljøudvalget i pressemeddelelsen.