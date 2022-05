10 senge, 1 hjemløs: Millionomkostninger til halvtomt herberg sender politikerne på jagt efter alternativer

Det seneste år er det kun lykkes at fylde én seng pr. nat i gennemsnit, og året forinden var det 1,2. Derfor har politikerne i Vejle Kommunes voksenudvalg nu besluttet at gå på jagt efter en smartere måde at bruge pengene.

Det sker med en undersøgelse af mulige alternativer, som efter planen skal ligge klar til september. Det er endnu for tidligt at spå om udfaldet, mener udvalgsformand Lone Myrhøj (SF), men der er dog én ting, alternativet som minimum skal kunne rumme, hvis man spørger hende: