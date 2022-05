Køkkenchef på Treetop Nicolaj Møller har selv været tæt på at falde i gryden.

Tæt på at lægge navn til en »lortepande« eller en »lortekniv,« som han kalder det, for at blive markedsført til et beløb på den pæne side af 100.000 kr.

»Nogle gange kan der i den her branche godt være en tendens til, at vi siger ja til noget bare for at få vores navn ud,« siger Nicolaj Møller.