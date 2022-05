VB drømmer stort trods udfordring

Claus Nørgaard understreger samtidig, at Vejle befinder sig i midten af et tæt program. Det kan ende med at blive en afgørende faktor for Vejle, som ikke besidder samme bredde i truppen som flere af konkurrenterne. Det har man dog ikke tænkt sig at dvæle ved, lyder meldingen.

- Vi tager en kamp ad gangen, og det er sådan, det er, siger Claus Nørgaard.

Pokalbraget mellem Vejle og FC Midtjylland spilles onsdag klokken 18 på MCH Arena.

Torsdag klokken 18 skal Sønderjyske ligeledes forsøge at indhente et nederlag i DBU Pokalen i andet opgør af semifinalen, som OB fører 3-2.